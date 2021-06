Lopalco: Dopo l’emergenza le riforme. Prevenzione e assistenza territoriale gli obiettivi

«Dalla Resilienza al Progetto del Futuro – la nuova fase e le strategie preventive in ambito sanitario». È stato questo il titolo dato all’incontro previsto all’interno del workshop «Pandemia Covid 19 in Puglia» che si è tenuto nella Fiera del Levante e organizzato dalla Regione, dallo Sirgil, il sistema di gestione integrata della sicurezza sul lavoro, e dalla Protezione civile regionale.

L’obiettivo dei lavori, quello di analizzare la valutazione del rischio nelle aziende sanitarie per arrivare a mettere in campo nuove strategie operative individuare modelli di intervento futuri. La pandemia ha messo in crisi l’intero sistema sanitario nazionale. Per questo risulta essere necessario immaginare un modello sanitario che sia maggiormente presente sul territorio e capace di dare risposte immediate.

«La sanità da questa emergenza - ha detto nel suo intervento l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - deve uscire migliore. Bisogna utilizzare questo momento di crisi per una riforma profonda della sanità. Noi come amministratori, noi come operatori sanitari, noi come mondo della scienza, non possiamo permetterci di avere la memoria corta: da una crisi deve venire fuori un insegnamento. Dobbiamo andare incontro ad un momento di riforme che deve essere anche culturale. Partendo dalle cose più semplici come l’abitudine acquisita, anche negli ospedali, di lavarsi le mani, di utilizzare il gel. Potrebbe sembrare un problema minore ma già solo attraverso questa semplicissima pratica nel prossimo futuro salveremo parecchie vite umane. Poi c’è l’aspetto delle riforme, riforme profonde che secondo me devono riguardare la prevenzione e l'assistenza territoriale».

Sull’assistenza territoriale la buona notizia è che sono previsti finanziamenti che verranno stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Saranno risorse importanti che permetteranno di ristrutturare o costruire ex novo diversi presidi territoriali come ospedali di comunità o case della salute – ha sottolineato Lopalco - La riforma di tutto il sistema della assistenza territoriale deve poi accompagnarsi alla riforma della prevenzione. C’è davvero una prateria di riforme da fare. Il futuro lo dobbiamo costruire ora e lo dobbiamo costruire con il concorso di tutti». L’assistenza territoriale, ma anche la prevenzione e le emergenze, non possono fare a meno della Protezione civile, che deve sempre più dialogare con le istituzioni.

«La Protezione civile – ha affermato il dirigente Mario Lerario - interviene a supporto della sanità ma anche di altri settori, della vita economica e sociale, allorquando ci sono delle catastrofi di portata straordinaria che richiedono l’adozione di strumenti straordinari. Lo scenario è in continuo cambiamento. L’obiettivo è quello di avere sempre una visibilità di quelle che sono le prospettive, fare una analisi delle situazioni, leggere i segnali anche deboli e provare a programmare». La straordinarietà degli eventi legati alla pandemia sono nella rapida riconversione di interi reparti ospedalieri, sperimentare nuovi modelli organizzativi, allestire centri vaccinali, grazie all’apporto di numerosi professionisti di tutti i settori.

Una capacità di cui bisogna fare tesoro che deve unirsi a una capacità di screening pensata in modo diverso, secondo quanto immagina il direttore del Dipartimento Sanità Vito Montanaro, a cominciare dalla «programmazione e pianificazione per esempio delle attività di vaccinazione, quella storica antinfluenzale, in autunno, a cui si dovrò aggiungere quella anticovid che, come ci stanno consegnando gli esperti, prevedrà un ulteriore richiamo per coloro hanno già fatto il vaccino in questi mesi».