Due decessi e 169 positivi: questo il bollettino della Regione

Risale a 169 il numero dei nuovi positivi in Puglia, ma a fronte degli 8.053 test somministrati, con una percentuale che è al 2 percento. Sono nella provincia di Bari i contagi più numerosi, 60, mentre in quelle di Brindisi sono 24. Nella Bat i nuovi casi sono 32, in Capitanata 17, nel leccese 7, nel tarantino 28 e un caso è riferito a un residente fuori regione.

Sono 2 le vittime registrate nella regione a causa del Covid 19, una nel foggiano, l’altra nel tarantino. A rimanere ricoverati nelle corsie degli ospedali pugliesi sono in 269 (14 in meno rispetto a ieri), mentre a risultare negativi al tampone dopo aver contratto il virus sono, nelle ultime 24 ore, in 1.440.