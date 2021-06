La zona bianca è linfa vitale per l’accoglienza in Puglia

«Il passaggio in zona bianca significa un incremento del fatturato nel sistema della ristorazione pari a circa il 20 percento». La stima è della Coldiretti Puglia che vede rosa anche per tutto il sistema agroalimentare. Con il regime che impone meno restrizioni, e il conseguente incremento dell’ospitalità, sono 22mila i bar, i ristoranti e 900 gli agriturismi che potranno lavorare a pieno regime. «Grazie alla fine del coprifuoco – scrive la Coldiretti – e all’aumento del tempo per le consumazioni al tavolo». Le limitazioni causate dal Covid hanno colpito soprattutto gli agriturismi pugliesi perché lontani dalle città, con una perdita di fatturato che la stessa associazione di categoria stima in 100milioni di euro.

«Siamo pronti a ripartire - afferma Filippo De Miccolis, presidente di Terranostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti - anche con le cerimonie per matrimoni, battesimi e comunioni nei nostri agriturismi, che spesso situati in zone isolate della campagna in strutture con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto dove le distanze si misurano in ettari, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza». Le prospettive sono incoraggianti anche per l’attesa dell’arrivo dei turisti stranieri grazie al green pass e al netto miglioramento della situazione epidemiologica.

«Un settore strategico per l’ospitalità in Puglia – Scrive la Coldiretti – e a essere avvantaggiate saranno le città d’arte, mete storiche per i turisti, a anche gli agriturismi, strutture che sono in grado di ospitare oltre la metà delle famiglie che arrivano per le loro vacanze nella nostra regione, con il cibo che rappresenta un terzo del budget di spesa».