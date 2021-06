Scende ancora la percentuale del contagio in Puglia

Due decessi e 47 casi positivi su 3.405 test. È questo il contenuto del bollettino della Regione sull’andamento del Covid 19. I nuovi casi positivi sono 8 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 1 nella Bat, 9 in provincia di Foggia, 17 in quella di Lecce e 1 in provincia di Taranto. Due casi la cui residenza non era nota sono stati riattribuiti.

Dei 2 decessi registrati, uno è nel barese, l’altro nel brindisino. Rimane stabile il numero dei ricoverati in ospedale, sono 283, uno in meno rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei guariti da inizio pandemia sale a 233.106 con un più 678 nelle ultime 24 ore.