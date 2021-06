A Giovinazzo rimangono 14 positivi al Covid 19

Dopo 10 giorni dalla precedente comunicazione, i nuovi dati sull’andamento della pandemia riportano di ancora 14 casi positivi a Giovinazzo. E nel lasso di tempo che è intercorso tra la pubblicazione dei dati, non risultano esserci stati altri contagi. Il dato è comunque aggiornato al 9 giugno scorso e questo potrebbe significare che attualmente i contagiati siano ancora meno, con la città che potrebbe presto diventare «covid free». Per ritrovare un numero analogo di attualmente positivi bisogna tornare indietro a metà ottobre dello scorso anno, nei giorni immediatamente precedenti alla seconda ondata della diffusione del virus.

I dati sono confortanti, ma non bisogna dimenticare la prudenza. Il virus potrebbe riprendere piede se non si continuano a osservare le misure di contenimento personali. Distanziamento e mascherine devono rimanere obbligatorie per qualche tempo, almeno fino a quando non si raggiunge quella immunità di gruppo dovuta alla vaccinazione di larghi strati della popolazione. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto nel corso di questa estate.