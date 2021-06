Superati abbondantemente in Puglia i 231mila guariti da inizio pandemia

Ancora 140 casi per 5.944 test lavorati. È quanto recita il bollettino quotidiano della regione sull’andamento del Covid in Puglia. I nuovi casi registrati sono 43 nella provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 23 nella Bat, 12 in Capitanata, 15 in provincia di Lecce 23 in quella di Taranto, 1 caso di residente fuori regione e un ultimo è riferito a persona la cui provincia non è nota. Sono 3 i decessi riportati nelle ultime 24 ore, 2 in provincia di Bari e 1 nel leccese. I ricoverati nei reparti covid degli ospedali pugliesi sono 289, il numero dei guariti, con i 672 delle ultime ore, sale a 231.760.