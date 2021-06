La Puglia va in zona bianca

Da lunedì la Puglia sarà in «zona bianca». Lo ha detto il Ministro per la Salute Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa che settimanalmente fa il punto sull’andamento del Covid in Italia. «Zona bianca» non significa ancora «liberi tutti» ma è un sostanziale allentamento delle misure restrittive. Da lunedì infatti non ci saranno più limiti alla circolazione delle persone, il così detto «coprifuoco», così come bar e ristoranti non dovranno osservare più gli orari di chiusura imposti.

Anche la circolazione tra regioni sarà più agevole, ma bisognerà giustificare lo spostamento oppure essere in possesso di una certificazione cha attesti l’avvenuta vaccinazione oppure che indichi di aver superato l’infezione da Covid. Nei bar e ristoranti, anche al chiuso, potranno sedere allo stesso tavolo 6 persone non congiunte tra loro, così come sono ammesse le visite a parenti e amici. I centri commerciali potranno aprire anche al sabato e alla domenica, riaprono anche le sale gioco e i centri natatori. C’è anche il via libera a feste e banchetti di nozze senza limiti di numero, ma anche in questo caso gli ospiti dovranno essere muniti di «green pass». Le discoteche riaprono, ma non al ballo, ma solo per servire cene, aperitivi e cocktail.