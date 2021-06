Nessuna nuova somministrazione con Astrazeneca, le scorte servono per i richiami

Rimane una scorta di 100mila dosi di vaccino Astrazeneca in Puglia. La regione ha deciso che le dosi accantonate saranno usate solo per i richiami e non per nuove vaccinazioni. Anzi il quantitativo appare al momento limitato, visto che ancora 300mila pugliesi attendono la seconda dose del vaccino anglo – svedese.

La regione fa sapere anche che tra i 581.513 vaccinati con quel vaccino, prevalentemente ultra 60enni, ma anche operatori scolastici e forze dell’ordine, in Puglia non si è verificato nessun caso avverso critico. A conferma che i rischi legati alla somministrazione dell’Astrazeneca sono assai rari.