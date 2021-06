Piccole variazioni al rialzo nei numeri e nelle percentuali, ma il virus arretra

Le piccole variazioni in più o in meno nelle percentuali del contagio, oggi siamo la 2,4 percento, appaiono fisiologiche in questi ultimi giorni. Infatti nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 140 nuovi casi, una quindicina in più rispetto a ieri, su 5.684 test effettuati. Nella provincia di Bari i casi riportati dal bollettino regionale sono 38, nella provincia di Brindisi 22, nella Bat 9, nella provincia di Foggia 26, in quella di Lecce 18, nella provincia di Taranto 26. Un ultimo caso è riferito a un residente fuori regione.

Sono 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 5 nella Bat, 2 nel leccese. Scende sotto i 300 il numero dei ricoverati negli ospedali Covid di Puglia, con un numero dei guariti che è di 663, il che fa salire a complessivi 231mila i pugliesi che hanno superato l’infezione. Rimangono in 14.053 i positivi al coronavirus costretti all’isolamento domiciliare.