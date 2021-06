Quasi 2mila guariti in un giorno, si svuotano i reparti Covid di Puglia

È inferiore al 2 percento il rapporto tra test e casi positivi in Puglia. Dai 6.405 tamponi lavorati sono risultati 123 nuovi contagiati, un numero decisamente in costante ribasso, che fa sperare nella «zona bianca» a partire da lunedì prossimo. Nel dettaglio i nuovi positivi sono 23 nella provincia di Bari, 33 in quella di Brindisi, 14 nella Bat, 14 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce e 14 in quella di Taranto. Ancora un caso è riferito a una persona la cui provincia di residenza non è nota. Sono 8 i decessi registrati nelle ultime ore, 5 nel foggiano 2 nel leccese e 1 nel tarantino.

Altri 25 pazienti hanno lasciato gli ospedali covid pugliesi, attualmente sono ricoverati in 332, così come si vanno svuotando le terapie intensive. Ieri, questo al momento il dato più aggiornato, erano in 25 ad aver bisogno di cure specifiche. Quasi 2mila i guariti in un solo giorno.