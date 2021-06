È sempre in calo il numero dei ricoverati negli ospedali Covid di Puglia

Qualche caso in più rispetto a ieri, 185, a fronte di meno test, 6.996, lavorati. È questo il rapporto odierno tra test e casi positivi registrato in Puglia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 77 nell’area metropolitana di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 17 nella Bat, 31 in Capitanata, 20 in provincia di Lecce e 8 in quella di Taranto. Ancora un caso è riferito a un residente fuori regione, per altri 4 casi la provincia di residenza non è nota.

Sono 8 i decessi registrati, 7 ne foggiano e 1 nel leccese. Scende sempre il numero dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, sono 357 (15 in meno rispetto a ieri), mentre il numero dei guariti è di 990.