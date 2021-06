Si impenna il numero dei decessi in Puglia

Non è dato sapere se l’impennata di decessi in Puglia, 17 nelle ultime ore, sia per effetto di un riconteggio, oppure si tratta del numero attuale. Fatto sta che i deceduti appaiono di nuovo tanti, a fronte del numero dei contagiati che è in continua discesa. Sono 134 gli ultimi registrati nella regione, a fronte di 9.302 test lavorati. Nel dettaglio i nuovi casi sono 19 in provincia di Bari, 34 in quella di Brindisi, 39 nella Bat, 8 in Capitanata, 18 in provincia di Lecce e 18 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono stati riclassificati.

I decessi riportati sono 9 nel barese, 1 nel brindisino, 3 nel foggiano, 3 nel leccese e 1 nel tarantino. Scende ben al di sotto dei 400 il numero dei pazienti ricoverati, 372 per l’esattezza, ma rimangono quasi 17mila contagiati in isolamento domiciliare. A guarire nelle ultime 24 ore sono stati in 1.325.