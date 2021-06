Salta l’appuntamento per il 2021 del «Festival in porto»

Anche «Gli amici della musica» annunciano l’annullamento per quest’anno del loro «Festival in porto». Lo ha deciso l’assemblea dei soci che motiva tale decisione a causa «del protrarsi dell’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni preiste per le manifestazioni pubbliche». Come spiega l’associazione non c’è ormai più tempio per organizzare al meglio una manifestazione che negli anni ha conquistato un posto d’onore nel cartellone dell’Estate giovinazzese. «Le restrizioni – si legge nel loro comunicato – non ci hanno consentito di organizzare al meglio un evento che richiede mesi di impegno».

Gli «Amici della musica» danno comunque appuntamento agli appassionati di ogni genere musicale al 2022, confidando in una migliore situazione epidemiologica.