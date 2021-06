Covid: Ancora 139 casi ma sempre meno pazienti negli ospedali

Dopo diversi mesi c’è da registrare lo zero nei nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva. E i pazienti che hanno bisogno di cure specifiche sono adesso 33. Questi sono i dati di ieri, mentre quelli di oggi di dicono di altri 139 casi positivi a fronte di 4.699 test, poco meno del 3 percento. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 18, in quella di Brindisi 25, nella Bat 22, in Capitanata 33, in quella di Lecce 26, nel tarantino 15. I decessi sono stati 3 nelle ultime ore, uno per provincia tra quelle della Bat, di Lecce e di Taranto. I reparti di terapia intensiva si vanno svuotando sempre più, così come quelli di area medica, dove attualmente sono ricoverati 444 pazienti (12 in meno rispetto a ieri). I guariti nelle ultime 24 ore sono 511, il che porta a oltre 226mila il numero delle persone che in Puglia hanno superato il Covid 19.