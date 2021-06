Sono oltre 13mila i giovinazzesi vaccinati, il tasso del contagio è 30 ogni 100mila abitanti

Numeri sempre più da zona bianca per la provincia di Bari, ma per poter beneficiare delle minori restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid 19, bisognerà aspettare almeno un’altra settimana. I dati ufficiali provinciali raccontano che nella settimana tra il 24 e il 30 maggio, i contagi sono scesi del 45 percento, con un tasso che è di 25 casi ogni 100mila abitanti. Per contro i vaccinati con almeno una dose di vaccino, sono al 50 percento della popolazione residente. A Giovinazzo, nella stessa settimana i nuovi casi registrati sono stati 6, con una incidenza di poco superiore a 30 ogni 100mila abitanti. Il doppio rispetto alla settimana precedente, ma i numeri sono sempre più contenuti rispetto a quelli che riguardano le città limitrofe.

Sul fronte delle vaccinazioni i giovinazzesi vaccinati sono 13.243. Tra questi, coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 4.038.