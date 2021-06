Il contagio da Covid è a bassa intensità in Puglia

Il Covid 19 gira per fortuna a bassa intensità in Puglia. I nuovi casi riportati nel bollettino quotidiano della regione sono 196 e sono il risultato di 8.339 test effettuati. Pari al 2,4 percento dei tamponi processati. Nel dettaglio i casi registrati in provincia di Bari, sono 45, in provincia di Brindisi 47, nella Bat 18, in provincia di Foggia 34, in quella di Lecce 30 e nel tarantino 25. Altri 3 casi sono stati riattribuiti. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9, di cui 1 nel barese, 1 nel brindisino, 3 nella Bat, 2 nel leccese, 2 nel tarantino. Scende di altri 40 pazienti il numero complessivo dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, complessivamente sono 483.

Anche nei reparti di terapia intensiva il numero dei pazienti si è considerevolmente ridotto, attualmente sono meno di 50 i ricoverati che hanno bisogno di cure specifiche, mentre cresce sempre più i numero dei guariti, che nelle ultime ore sono 1.116.