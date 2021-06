La XXV edizione del Panino della nonna è rinviata al prossimo anno

«A malincuore annunciamo anche per quest’anno il rinvio della XXV edizione della sagra del Panino della Nonna». Così scrive il direttivo dell'associazione “I Nipoti della Nonna” in un comunicato, dando comunque appuntamento al prossimo anno a una manifestazione che attira migliaia di persone. La sagra quest’anno si sarebbe dovuta tenere il 10 e 11 agosto. «Il protrarsi dell’emergenza sanitaria – si legge nel comunicato – e le conseguenti restrizioni previste per le manifestazioni pubbliche, non ci hanno consentito di organizzare al meglio un evento che richiede mesi di preparazione e di mettere in campo tutte le misure necessarie alla salvaguardia della salute pubblica e dei numerosi volontari che prestano la loro opera per la buona riuscita della sagra».

L’associazione confida nel frattempo nella campagna vaccinale perché «favorisca al più presto il ritorno alla vita normale, sul fronte produttivo, scolastico, sportivo e ricreativo», e che quindi si possa tornare in sicurezza alle manifestazioni e agli eventi di piazza. Per questo i «Nipoti della Nonna» danno a tutti l’appuntamento per il prossimo anno. «Festeggeremo degnamente i 25 anni della sagra e del nostro impegno sociale – affermano – per tornare ad apprezzare i sapori di una volta e i momenti di convivialità». Nonostante il rinvio, l’associazione fa sapere che, come per lo scorso anno, non dimentica i suoi obiettivi, cercando «in questi mesi di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza e organizzare contemporaneamente delle iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici tra i più giovani». L’appuntamento con il «Panino della nonna» quindi, è per il 9 e 10 agosto del 2022.