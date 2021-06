Un diario per educare gli alunni alla legalità e conoscere la Costituzione

L’iniziativa è della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e il sostegno del Ministero delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato. «Il mio diario» il titolo dell’iniziativa che sta vedendo gli agenti della Polizia consegnare agli alunni delle scuole primarie, che il prossimo scolastico che il prossimo anno frequenteranno al quarta classe, le agende scolastiche studiate apposta per loro. Il progetto, presentato a livello nazionale lo scorso 19 maggio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e dal Capo della Polizia Lamberto Giannini, ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi e le ragazze ai valori dell’amicizia e della solidarietà, nonché al rispetto delle regole, attraverso l’uso di uno strumento quotidiano quale è il diario.

E per avvicinare i giovani studenti a questi valori, sono stati scelti due super eroi come Vis e Musa, che racconteranno agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile. Attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, saranno affrontati anche i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo. Il topo giornalista Geronimo Stilton, poi, accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto.

I diari, 4mila copie, sono stati consegnati dagli agenti dei Commissariati di P.S. di Andria, Gravina, e Corato, agli alunni delle scuole di Andria, Altamura, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Molfetta, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola e Terlizzi.