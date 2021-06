Sono bassi i numeri del Covid in Puglia

Sono 44 i nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Un numero basso che è il risultato di 2.931 test effettuati. I casi registrati per provincia sono 8 in quella di Bari, 21 nel brindisino, 3 nella Bat, 2 in Capitanata, 13 nel leccese. Nessun caso nella provincia di Taranto e 3 casi, la cui residenza non era nota, sono stati riclassificati.

Numeri più contenuti anche sul fronte dei decessi, sono 9 in tutta la regione, di cui 6 nel barese, 2 nel brindisino e 1 nel foggiano. Sempre più vuote le corsie dei reparti Covid negli ospedali pugliesi. Attualmente sono ricoverati 523 pazienti, 17 in meno rispetto a ieri, mentre a guarire sono stati in 1.282.