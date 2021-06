Pubblicato il video per promuovere Giovinazzo

Due minuti e quindici secondi. Tanto dura il video promozionale pubblicato sul sito www.discovergiovinazzo.it, che riprende alcuni scorci della città, vista soprattutto dall’alto, grazie all’ausilio dei droni. Un video che ha una colonna sonora d’eccezione, «Polka italiana», il titolo, eseguita a quattro mani dai pianisti Vito della Valle di Pompei e Orazio Saracino. Un brano che ha come significato quella della ripresa del lavoro, la riproposta dell’arte in tutte le sue forme, e l’esaltazione delle bellezze di Giovinazzo.

«Ho molto apprezzato la scelta dei musicisti per la realizzazione di questo video e la modalità esecutiva di mettere in evidenza una delle peculiarità di Giovinazzo, la sua cultura musicale – ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma - Abbiamo una scuola di musica, tanti gruppi musicali e una tradizione bandistica che hanno sempre tipicizzato il nostro territorio, una tradizione che nel tempo si sta innovando senza perdere però il senso e la forza della sua storia. E poi, dal video, viene fuori la vera immagine di Giovinazzo che è quella di una città salotto, la nostra non è una città da turismo aggressivo ma dello stare bene in modo rilassante, è una città che accoglie e dove la gente si ritempra lo spirito guardando scorsi magnifici, senza dimenticare le mille delizie del palato che qui da noi si possono gustare in totale relax».

Il video parte da quella finestra aperta sul centro storico, per poi spaziare quasi a volo d’uccello sul borgo antico e sui lungomare. «Una scelta – ha commentato l’assessore al turismo e alla cultura Cristina Piscitelli - per creare uno strumento di promozione della città che possa essere condiviso sulle tante piattaforme di cui disponiamo e che ha l’intento di valorizzare, sempre di più, i luoghi più attrattivi di Giovinazzo. Non ultimo, il video promozionale è stato realizzato in prevalenza da maestranze giovinazzesi proprio per sostenere un settore, come quello artistico, tra i più colpiti e provati dalla pandemia. Intanto, è imminente la pubblicazione dell’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse ed implementare la diffusione della cultura mediante la promozione ed il sostegno di attività finalizzate a favorire la partecipazione dei nostri cittadini alla vita culturale della città. Nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della vivibilità degli stessi, oltre che delle restrizioni imposte da questa pandemia, quindi in sicurezza, è doveroso garantire un’offerta culturale che sia anche inclusione e partecipazione di fasce sempre più ampie di pubblico».