Entrano in servizio il nuovo comandante della Polizia Locale e tre nuovi agenti

Giovinazzo ha il nuovo comandate della Polizia locale. A reggere il Corpo è stato chiamato il dottor Raffaele Campanella che ha assunto la posizione organizzativa a partire dal 31 maggio scorso. Il suo è un incarico a tempo determinato. Infatti resterà in servizio fino al 30 novembre prossimo, in distacco temporaneo Turi, dove è assunto a tempo pieno e indeterminato con l’incarico di «Funzionario di vigilanza». Nei sei mesi in cui presterò servizio a Giovinazzo, Campanella dovrà assumere tutti i compiti istituzionali previsti per il Corpo di Polizia Locale, nonché gestire il personale al suo servizio, e dovrà, secondo quanto si legge nella delibera pubblicata all’albo pretorio, direttamente al sindaco delle funzioni di polizia a lui attribuite. Il neo comandante troverà anche i tre nuovi agenti di Polizia Locale, assunti per concorso, questa volta a tempo indeterminato, a far data dal 28 maggio scorso.