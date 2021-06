Dimezzato il numero dei ricoverati per covid in Puglia

Si è dimezzato nel corso di circa una settimana il numero dei ricoverati negli ospedali Covid di Puglia. Attualmente ad aver bisogno di cure ospedaliere sono in 555 (30 in meno rispetto a ieri). Notizia confortante che però non deve far abbassare la guardia visto che nelle ultime 24 ore sono emersi ancora 227 casi dai 7.546 test effettuati, pari al 3 percento dei tamponi lavorati. Torna la provincia di Bari a far registrare il numero più alto di nuovi casi, sono 67. Nel brindisino i casi riportati sono 19, nella Bat 43, nella provincia di Foggia 13, in quella di Lecce 33, nel tarantino 47. Ancora un caso è riferito a un residente fuori regione, per ulteriori 4 casi non è nota la provincia di residenza.

Sono 6 i decessi registrati nelle ultime ore, distribuiti tra il barese, 3, il leccese, 1 e il tarantino, 2. Ha superato 220mila il numero dei guariti dal Covid nella regione Puglia.