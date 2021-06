Tutto pronto nell’hub vaccinale della San Giovanni Bosco per le somministrazioni

L’Hub vaccinale di Giovinazzo è pronto ad accogliere coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino o che devono sottoporsi al richiamo. Lo fa sapere il sindaco Tommaso Depalma che ha inviato una nota al responsabile dell’unità di crisi della Regione, Mario Lerario, e al direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Nella nota si dice che tutte le operazioni richieste per l’allestimento dell’hub vaccinale, nella palestra della scuola San Giovanni Bosco, sono state portate a termine. Il comune ha provveduto a tinteggiare le pareti, ha fatto sistemare i tavoli e le sedie, a collegare il sito alla rete internet, a igienizzare tutti gli ambienti e ha acquisito la disponibilità dei volontari della Protezione civile per il supporto alle operazioni. Insomma tutto quello che era richiesto dalla check list della Protezione civile regionale è stato portato a termine.

«Alla luce della decisione del Governo di estendere anche ai giovani la possibilità di vaccinarsi a partire dal prossimo 3 giugno – ha commentato Depalma - ritengo che questo punto vaccinale di Giovinazzo possa essere strategico e andare incontro alle esigenze della cittadinanza per rendere tutto più veloce. D’altronde, oltre ai giovani, ci sono anche cittadini di altre fasce d’età che ancora devono ricevere la prima dose di vaccino o sottoporsi alla seconda. Noi abbiamo preparato tutto, spero che la Regione e la Asl si attivino subito».