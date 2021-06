Quasi 300 chili di rifiuti raccolti al «gatto verde»

La «2hands» non si ferma. Nella giornata di domenica scorsa, nonostante il meteo non fosse dei migliori, l’associazione ha voluto ripulire dai rifiuti il tratto di costa in località Gatto verde. Usando tutte le accortezze necessarie e adottando le misure anticovid, i volontari hanno raccolto quasi 300 chilogrammi di rifiuti, tra plastica vetro, gomma e indifferenziato. Inutile dire che il maggior quantitativo di materiale raccolto è stato quello in plastica, più di 127 chili, nascosto tra le alghe, il che ha reso impegnativo l’intervento. Così come non si sono lasciati sfuggire i rifiuti lasciati negli angoli e anfratti più nascosti. L’associazione per il prossimo futuro promette altri interventi per liberare dai rifiuti abbandonati, interi tratti di territorio.