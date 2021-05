Numeri bassi sul fronte del coronavirus in Puglia

Sei decessi e 142 nuovi casi. Così riporta il bollettino regionale sull’andamento del covid 19 in Puglia. Nella provincia di Bari i casi registrati nelle ultime ore sono 22, nella provincia di Brindisi 26, nella Bat 5, in provincia di Foggia 35, in quella di Lecce 45 e nel tarantino 7. Un caso è riferito a un residente fuori regione, per un altro caso la provincia di residenza non è nota. Non si registrano decessi nelle province di Bari e Bat, mentre in quelle di Brindisi e Taranto si registra un morto per area, e nel leccese e brindisino, 2. Il bollettino riporta di 86 ricoveri in meno rispetto a ieri, in totale sono 585 gli ospedalizzati, mentre a guarire sono stati in 1.521.