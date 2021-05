Niente ticket per visite ed esami a pazienti ex covid

E' stato stanziato un budget di oltre 58 milioni in tre anni per prevedere l'esenzione dal ticket per visite ed esami di chi ha avuto il Covid e continua a soffrire di sintomi e conseguenze della malattia, i cosiddetti “Long covid”.

Il decreto Sostegni bis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale di martedì 25 maggio, prevede un’esenzione per le prestazioni di monitoraggio per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, e quindi dal 26 maggio. Saranno circa 164mila i malati gravi di Covid che non pagheranno il ticket su visite ed esami fino al 2023.

La norma introduce un protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio che prevede l'esecuzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, contenute nei Livelli essenziali di assistenza, ritenute appropriate per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi precoce di eventuali esiti o complicanze legate alla malattia.

Le prestazioni gratuite garantiscono il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale ed emocoagulativa).