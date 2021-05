Ci sarà un pezzo di Giovinazzo alle manifestazioni in ricordo di Michele Fazio, vittima di mafia

Sono passati 20 anni dalla morte di Michele Fazio, vittima innocente di mafia, ucciso il 12 luglio 2001 a Bari Vecchia in via Amenduni, davanti a casa sua. Da qual giorno Pinuccio e Lella, i suoi genitori, hanno voluto che il tragico evento divenisse memoria condivisa, un motivo per denunciare tutte le dinamiche criminali che imperversavano in quella porzione del capoluogo pugliese fino a renderlo luogo di paura. Un omicidio che è stato anche uno spartiacque grazie anche al lavoro dei tanti che invece hanno pensato di creare un nuovo tessuto sociale proprio in quei luoghi. Oggi molto è cambiato. Nel nome di Michele Fazio il clima nel borgo antico barese è cambiato. Si è sviluppata tutta una categoria di nuovi comportamenti e di studio sulle tante dimensioni oggetto di riflessione. Sono stati scritti libri, raccolte testimonianze, opere teatrali, condivisioni. Alla giovane vittima innocente di mafia è intitolato il presidio giovinazzese di «Libera», la parola legalità è diventata in questi 20 anni più forte.

Per ricordare quegli eventi e tutto il percorso fatto fino ad oggi sulla via del riscatto, per un quartiere e non solo, l’associazione Zefiro, con il patrocinio del Comune di Bari e della Fondazione “Vincenzo Casillo” e in collaborazione con Stilo editrice, Libera Bari, Giraffa Onlus, Coop Alleanza 3.0, Anchenoi movimento di cittadinanza attiva, e la partnership dell’Istituto Marco Polo, ha organizzato un convegno online dal titolo «La Bari nuova. Percorsi di legalità e di cambiamenti a venti anni dalla morte di Michele Fazio», che si terrà nei giorni 3 e 4 giugno dalla terrazza del Fortino Sant’Antonio a Bari. Saranno due giornate di studio e di riflessione a cui parteciperanno il 3 giugno, a partire dalle 16,30, il magistrato Desirèe Digeronimo, l’avvocato Michele Laforgia, il Questore di Pescara Luigi Liguori. Gli interventi saranno moderati dalla vicepresidente di Libera, Daniela Marcone.

Con le stesse modalità, il 4 giugno interverranno, a partire dalla 9, l’attrice Sara Bevilacqua, il procuratore della Repubblica di Taranto, Eugenia Pontassuglia, il procuratore aggiunto e coordinatore della DDA di Bari, Francesco Giannella, l’avvocato Maria Pia Vigilante, l’avvocato dell’ufficio legale di Libera, Enza Rando, e da remoto Don Luigi Ciotti. A moderare sarà il giornalista Rai Gianni Bianco. Nel pomeriggio gli incontri proseguiranno a partire dalle 17, lo scrittore e sociologo, Domenico Mortellaro, il sostituto procuratore della direzione nazionale antimafie e antiterrorismo Giuseppe Gatti, il referente barese di Libera, Angelo Cassano, lo psicologo Marco Migliozzi e la criminologa Tiziana Cecere. Interverranno anche Pinuccio e Lella Fazio. A moderare sarà la giornalista Annamaria Ferretti.

Gli incontri in programma rappresentano il primo step di un percorso più articolato che si concluderà l’11 luglio con lo spettacolo «Stoc ddò» a cura della compagnia dei «Meridiani Perduti» che si terrà nella Chiesa Cattedrale di Bari, cui seguirà il giorno 12 luglio un momento di riflessione e di memoria in largo Amenduni 1, luogo dell’omicidio di Michele Fazio. Per poter partecipare agli eventi del 3 e 4 giugno è necessario iscriversi e registrarsi al sito internet «La Bari nuova»