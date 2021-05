Prima casa: mutui agevolati per under 36

Il decreto sostegni bis prevede nuove misure per l'acquisto della prima casa riservate ai giovani. I commi 2 e 5 prevedono infatti per il Fondo Garanzia prima casa l’accesso in via prioritaria anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

I commi 6 e 11 introducono invece nuove agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani in materia di imposte indirette .

In particolare i giovani under 36 e con ISEE inferiore a 40 mila euro sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. L’agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell’abitazione.

E’ prevista infine l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative relativi agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento.

Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.