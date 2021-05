Al via le vaccinazioni per i maturandi

È una ulteriore sterzata quella che la Regione vuole dare per la campagna vaccinale. Dopo le prenotazioni libere per tutte le fasce d’età a partire dal 3 giugno prossimo, parte anche la campagna per vaccinazione dei maturandi. Già da oggi potrebbero essere effettuate le prime somministrazioni, secondo il modello già sperimentato con i docenti. «Siamo stati la prima regione italiana a mettere in sicurezza col vaccino il personale scolastico – ha affermato il presidente Michele Emiliano - adesso possiamo avviare anche la vaccinazione della popolazione studentesca partendo dai chi sta per sostenere gli esami di maturità. Lo faremo con le nuove dosi che sono in arrivo da Roma e senza toccare la programmazione delle altre fasce di popolazione. Aprire ai più giovani è un segnale di incoraggiamento e speranza per tutti».

A essere coinvolti, come centri per le vaccinazioni, gli istituti scolastici. «Dopo i maturandi – ha sottolineato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco – copriremo progressivamente tutta la popolazione studentesca vaccinabile. Cominciamo oggi dalle 18 alle 20 per proseguire nei giorni successivi». Le scuole saranno contattate dall’ufficio scolastico regionale per programmare e avviare gli studenti alla vaccinazione secondo giorni che saranno concordati. «Procederemo scuola per scuola – ha assicurato l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo – in modo da regolare il flusso in base alle dosi di vaccino disponibili».