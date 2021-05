Covid: il contagio in Puglia è «sotto controllo»

Poche variazioni rispetto a ieri sul fronte del contagio da Covid 19 in Puglia, secondo il bollettino regionale. Su 7.686 test i positivi sono 269. Di questi 61 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 38 nella Bat, 32 in Capitanata, 40 in provincia di Lecce e 50 in quella di Taranto. Altri due casi sono di contagiati la cui provincia di residenza non è nota.

«Solo» 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Di questi 1 nel barese, 3 nella Bat, 1 nel leccese e 1 nel tarantino. Scende al di sotto di 700 il numero dei ricoverati in ospedale, 51 in meno rispetto alla giornata precedente, mentre i guariti nelle ultime ore sono 669.