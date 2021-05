Solo tre casi in una settimana, per Giovinazzo numeri da zona bianca

Per Giovinazzo, secondo il rapporto settimanale della Asl Bari, i numeri del Covid potrebbero essere da zona bianca. Nella settimana compresa tra il 17 e il 23 maggio, infatti, in città sono stati registrati solo 3 casi di Covid 19. Con una incidenza che è pari a 15,4 ogni 100mila abitanti. Un «risultato» che è il migliore rispetto alle città vicine, dove l’incidenza è sempre superiore a 43 e con Terlizzi che riporta, con 144,7, il dato peggiore. Con i suoi numeri Giovinazzo rimane ben al di sotto della media dell’intera provincia, la cui incidenza è 41,5 per 100mila abitanti. Già questo dato consente l’ottimale tracciamento dei nuovi casi e pone la Puglia tra le prossime candidate ad un ulteriore allentamento delle misure di contenimento del contagio. Ma bisognerà mantenere questi risultati per ancora un mese, prima che la zona bianca diventi realtà.

Sul fronte delle vaccinazioni a Giovinazzo sono stati somministrati 11.604 tra prime e seconde dosi. In 3.282 hanno completato il ciclo vaccinale. Questo vuol dire che almeno metà della popolazione è stata vaccinata. Se si escludono le asce d’età più giovani, quelle per cui non sono ancora state attivate le procedure per le prenotazioni, la percentuale giovinazzese dei vaccinati appare essere più che confortante.