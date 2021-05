È sempre in miglioramento la curva del Covid in Puglia

È al 3,1 la percentuale del contagio in Puglia. Dai 7.834 test, i casi positivi sono risultati 250. Nel dettaglio i nuovi contagi sono 51 nell’area metropolitana di Bari, 49in provincia di Brindisi, 46 nella Bat, 40 nel foggiano, 47 in provincia di Lecce e 13 in quella di Taranto. Altri 3 casi sono riferiti a persone la cui residenza non è nota, un ultimo caso è di un residente fuori regione.

I decessi riportati nelle ultime 24 ore sono 10. Di questi 1 nella provincia di Bari, 1 in quella di Brindisi, 1 nella Bat, 3 nel leccese e 4 nel tarantino. Scende a 722 il numero dei ricoverati in ospedale, 45 in meno rispetto a ieri, continua a salire con decisione il numero dei guariti dal Covid, sono 1.496 nelle ultime ore.