Nuovi emogasometri a disposizione delle Usca per far fronte alle emergenze sanitarie

La tecnologia è sempre più al fianco della medicina. Grazie anche a donazioni private. In questo caso è la Federfarma a contribuire con nuove attrezzature, nuovi emogasometri per le Usca per l’esattezza, che possono contribuire a far fronte alla emergenza sanitaria. Continua quindi il progetto di potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio voluta dalla Asl Bari, che in prospettiva andrà anche oltre il periodo pandemico.

«Con questi apparecchi – ha affermato il direttore generale della Asl BA, Antonio Sanguedolce - con l’utilizzo degli ecografi e con il tele monitoraggio già operativo da circa un mese stiamo modificando l’approccio ai pazienti curati a casa ma stiamo immaginando anche un nuovo modello di sanità territoriale».

La rete dell’assistenza territoriale, con gli emogasometri portatili, consentirà di monitorare lo stato di salute dei pazienti in trattamento domiciliare, soprattutto per quei pazienti che presentano difficoltà respiratorie. «L’emogas – ha affermato Felice Spaccavento, coordinatore delle Usca - è un tipo di esame fondamentale per anestesisti, rianimatori e per molti altri medici impegnati nell’ emergenza. In pochi minuti fornisce moltissime informazioni su come respira il paziente, la sua ossigenazione, il suo metabolismo, il suo Ph, elettroliti ed emoglobina. L’esito del test serve ad orientare il medico nella diagnosi clinica ma soprattutto a capire se il paziente necessita di supporti ventilatori avanzati o di particolari correzioni metaboliche. L’attività assistenziale è resa possibile anche grazie al costante e prezioso contributo della Protezione civile regionale».