Un lieve rialzo del contagio in Puglia ma aumentano i guariti

Oltre 2mila guariti in un solo giorno, ma ancora 288 nuovi casi. Un piccolo incremento rispetto a ieri, che risulta dai 7.922 test effettuati. Nella provincia di Bari i nuovi contagi sono 58, in quella di Brindisi 8, nella Bat 52, nel foggiano 81, 53 in provincia di Lecce e 36 in quella di Taranto.

Torna a essere alto il numero dei decessi, 32, quasi tutti in provincia di Lecce dove se ne contano 27, mentre nel barese e nel tarantino le vittime da Covid sono rispettivamente 3 e 2. Nessun decesso nelle altre tre province pugliesi. Scende costantemente il numero dei ricoverati in ospedale, sono 42 in meno rispetto a ieri, per complessivi 767 pazienti. I guariti dal Covid da inizio pandemia in Puglia hanno superato la soglia dei 215mila.