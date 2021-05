L’olio extravergine giovinazzese al top al concorso in Giappone

Ancora un importante riconoscimento per l’olio extravergine d’oliva «made in Giovinazzo» e ancora un riconoscimento per l’azienda agricola Leuci. Al concorso internazionale «Olive Oil Japan 2021», l‘azienda giovinazzese ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la «Premier medal award» per il «Best of show – robust». Un risultato storico che nessuna azienda produttrice di olio a livello internazionale aveva fino ad ora mai raggiunto. Al concorso hanno partecipato 811 diversi oli EVO provenienti da 27 diverse nazioni. Tra questi in 310 hanno ottenuto la «Silver medal», in 343 la «Gold medal» e solo in dieci la più prestigiosa «Premier medal», riconoscimento questo che secondo i panel del concorso, è riservato ai migliori oli del mondo.

E tra i dieci «Premier», come già detto, c’è l’azienda Leuci. Il suo olio extravergine è prodotto dalle varietà di olive Coratina e Ogliarola, coltivate tra Giovinazzo e Ruvo. Raccolte e selezionate a mano, le olive sono molite a freddo mediante procedimenti meccanici entro le 24 ore successive alla raccolta. Il metodo di lavorazione assicura una bassa acidità del prodotto e una esaltazione dei profumi e sapori. L’azienda Leuci produce annualmente all’incirca 20 quintali di olio extravergine. È presente su mercati di nicchia in Austria e Germania.