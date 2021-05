Sono oltre 213mila i guariti dal Covid in Puglia

Sono 237 i nuovi casi di Covid 19 su 8.797 test quelli registrati dal dipartimento per la promozione della salute della Regione. In provincia di Bari i nuovi contagi sono 49, in quella di Brindisi 27, nella Bat 50, in Capitanata 10, nel leccese 58 e nel tarantino 40. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Sono 16 i decessi nelle ultime 24 ore, di cui 2 nel barese, 1 nel brindisino, 7 nel foggiano, 5 in provincia di Lecce e 1 in quella di Taranto. È in decisa discesa la curva dei ricoverati in ospedale, se ne contano 809, (38 meno di ieri) mentre è sempre in ascesa il numero dei guariti, con i 1.179 delle ultime ore, il numero complessivo è di oltre 213mila.