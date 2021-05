Covid: sempre meno positivi negli ospedali pugliesi

Sono 314 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 9.289 test effettuati. Nella provincia di Bari i casi riportati sono 113, nella provincia di Brindisi 51, nella Bat 54, in provincia di Foggia 13, nella provincia di Lecce 50 e in quella di Taranto 31. Gli ultimi 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

I decessi registrati nelle ultime ore sono 28, di cui 6 nel barese, 1 nel brindisino, 14 nel foggiano, 5 nel leccese, 2 nel tarantino. Continuano con un buon ritmo le guarigioni, nelle ultime ore sono risultati negativi al tampone in 1.422, di conseguenza scende il numero dei ricoverati negli ospedali che attualmente sono 847.