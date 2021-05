Approvate le graduatorie per l’erogazione dei buoni spesa

È stata approvato la graduatoria dei beneficiari per i buoni spesa, la misura messa in campo dal Comune quale aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche a causa del Covid 19. Come pubblicato all’Albo pretorio, sono due le graduatorie stilate. La prima riguarda quegli utenti che non hanno partecipato al precedente bando comunale. Potranno ricevere per questo il contributo pieno che è pari a 100euro per ogni componente del nucleo famigliare. La seconda graduatoria, invece, vede iscritti tutti coloro che hanno partecipato al precedente bando e che hanno già ricevuto, nei mesi scorsi, glia iuti economici previsti. A loro saranno assegnati buoni spesa per un importo pari al 50percento del contributo spettante. Questa graduatoria è stilata sulla base del reddito complessivo dichiarato per il 2020.

I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le graduatorie hanno tenuto conto anche dell’importo mensile derivante, per gli utenti, da altri sostegni economici pubblici, come ad esempio il Reddito di Cittadinanza. Per coloro che sono stati esclusi dalle graduatorie, arriverà da parte del Comune, una comunicazione scritta.