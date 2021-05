Scende a 1,7 percento il rapporto tra test e positivi

«Solo» 71 casi positivi in tutta la Regione. E’ quanto riporta il bollettino quotidiano diffuso dal dipartimento Promozione della Salute, a fronte dei 4.120 test somministrati. S ei numeri sono bassi, come ogni lunedì, il rapporto dell’1,7 percento tra tamponi e positivi, è più che confortante. I nuovi casi sono 2 nella provincia di Bari, 9 in quella di Brindisi, 7 nella Bat, 20 in Capitanata, 36 in provincia di Lecce e 2 in quella di Taranto. Un ultimo caso è stato riattribuito.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 11. Di questi 2 nel barese, 4 nella Bat, 1 nel foggiano, 2 nel leccese 2 nel tarantino. Sono 1020 i guariti nelle ultime ore, mentre rimangono ancora positivi 31.769 pugliesi.