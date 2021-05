Turismo: tutto esaurito nonostante il covid

"L’anno scorso le località balneari turistiche iniziarono a fare risultati positivo dopo il 10 luglio. Adesso speriamo che con la riduzione del coprifuoco tutto possa sbloccarsi prima. Questo fine settimana tanti titolari registrano il tutto esaurito grazie a prenotazioni e presenze": il report è di Nicola Pertuso, dirigente della Fipe, in prima linea dall’inizio del Covid nella interlocuzione con le istituzioni a sostegno della categoria. «Il riscontro dei colleghi è univoco - aggiunge -. I pugliesi hanno voglia di tornare nei ristoranti e di tornare a vivere le città.

I ristoratori sono attrezzati per ottemperare agli obblighi sanitari: «Investimenti per la sicurezza? Li abbiamo fatti già nel marzo 2020: disponiamo di spazi ampi e i clienti non devono avere timori. Tutti hanno speso almeno due-tremila euro per i divisori e per i materiali igienizzanti e la segnaletica». C’è anche una rilevante carenza di personale: «Tanti operatori o camerieri nei mesi di chiusura hanno cambiato mestiere e non si sono più riposizionati nel settore, impoverendolo di esperienza.

Infine «c’è il problema dei giovani imprenditori che avevano aperto nel 2019-20. Non avendo beneficiato di ristori, si sono trovati indebitati per il lockdown. Secondo uno studio del centro studi Fipe, in Puglia scompariranno 2000 imprese della ristorazione, bar e pub, soprattuto quelli che non hanno spazi all’aperto.