Puglia: il prossimo anno scolastico 12mila studenti in meno

Il prossimo anno scolastico in Puglia a fronte di 562.214 studenti si passerà a 550.179, un calo pari a 12mila studenti

"Il calo degli studenti nell'anno 2021-2022 in Puglia, ce lo aspettavamo per la naturale progressione del calo demografico nella nostra regione". Lo dice il dirigente scolastico dell'istituto istituto tecnico e liceo delle scienze applicate Ettore Majorana di Brindisi, Salvatore Giuliano, ex sottosegretario di Stato al ministero della Pubblica istruzione.

"Il calo demografico ha aspetti sociologici sui quali ci si dovrebbe interrogare", dice Giuliano. "Sappiamo che ci sono meno matrimonio e meno figli e dovremmo indagare sulle motivazioni che rimandano a una generale situazione di difficoltà", prosegue.