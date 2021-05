Tom novello Marchese del Grillo

Qualcuno ricorda? Non molto tempo fa, sono passate in fondo poche settimane, Assostampa e Ordine dei Giornalisti avevano preso posizione nei confronti del sindaco Tommaso Depalma per gli attacchi gratuiti ai giornalisti rei di scrivere cose a lui non gradite. Iscrivendolo persino in una sorta di lista nera. Attacchi urlati, carichi di minacce, con accuse, rivolte proprio all’Ordine, di non vigilare sull’operato dei suoi iscritti.

Adesso, dimenticando tutto questo, il primo cittadino ci ricasca. Altre accuse, altre illazioni nei confronti di una testata giornalistica la cui colpa, secondo lui, è di non fare appieno il proprio dovere, di non verificare, di essere zerbino di qualcuno. Plaudendo però, a quella stampa, a quei giornali telematici e non, che, sempre secondo lui, riportano la veridicità dei fatti.

Eppure la realtà, la verifica desiderata, è sotto gli occhi di tutti. Giovinazzolive ha sempre scritto e riportato notizie sulla scorta di documenti pubblicati e pubblici, o di fotografie che mostrano lo stato dei fatti, inequivocabilmente. Sulla questione Dolmen poi, nell’articolo posto sotto la lente d’ingrandimento dal sindaco, era anche scritto: «Si potrebbe dire, per obiettare, che su quel sito ha autorità e competenza la Soprintendenza ai beni archeologici», anticipando quelle obiezioni che puntualmente sono riportate nella replica del sindaco al nostro articolo.

Ma evidentemente la lettura degli articoli, per il sindaco, o chi per lui, si ferma al solo titolo. Del resto se l’Italia è al 41esimo posto per la libertà di stampa lo si deve anche a chi, come Depalma, non accetta che ci siano voci discordanti dalle sue, posizioni diverse dalle sue. Lo abbiamo sentito dire e letto più volte: bisogna remare tutti nella stessa direzione. Quale? La sua? Di improperi, di minacce, di querele temerarie, di accuse gratuite, di mala educazione principalmente, ne abbiamo patito in questi anni. Siamo abituati.

Per Tom, come ama firmarsi, la vera stampa è solo quella che non pone domande, che non indaga, che non ha, o fa finta di non avere, memoria dei fatti che si susseguono. Non si può dire che il Dolmen versa in condizioni di degrado, perché è compito della Soprintendenza ripulire il sito dalle erbacce. Non si può dire che Giovinazzo è l’unica città a non avere l’hub vaccinale perché è colpa della Asl. Tutto questo è vero, ma quale è il tanto vantato peso politico del nostro sindaco verso gli altri enti? Non si può dire che le persiane aperte sul lungomare non sono turismo, perché poi arriva l’Algida a girare uno spot che ancora nessuno ha visto, non è andato in onda e chissà cosa ci farà vedere in 30 secondi, tanto durano gli spot televisivi.

E ci sono tante altre cose che non si possono dire. Dalle strade chiuse dalla sera al mattino senza alcuna ordinanza, senza preavviso. Non ci sono mai risposte nel merito delle questioni poste. Solo insulti verso chi solleva problemi di legittimità o di semplice convivenza. Non avremmo voluto scrivere nulla a riguardo, ma visto che il sindaco, bontà sua, ha voluto insistere pubblicando un ennesimo post, questa volta sulla sua pagina personale e non su quella «istituzionale», abbiamo dovuto farlo.

Perché non può passare, per dirla con il Marchese del Grillo, l’idea che «io sò io, e voi non siete un c…».