Continua a scendere la curva del contagio in Puglia, diminuiscono i decessi

Scende ancora il numero dei nuovi contagi in Puglia. Sono 399 casi a fronte di quasi 9mila tamponi somministrati. Nel dettaglio i nuovi contagi sono nella provincia di bari che registra 106 infezioni, in quella, di Brindisi che ne riporta 56, nella Bat 57, in Capitanata 61, in provincia di Lecce 70, in quella di Taranto 44. Altri 5 contagiati sono riferiti a residenti fuori regione (2) e a persone la cui provincia di residenza non è nota (3). Sono 9 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Di questi 1 per provincia, nel barese, nel brindisino e nella Bat, 3 in provincia di Lecce e altrettanti in quella di Taranto.

Attualmente, tra i 32.794 positivi in tutta la regione, in 963 hanno bisogno delle cure ospedaliere (28 in meno rispetto a ieri). A guarire dal coronavirus sono stati, sempre nelle ultime ore, in 743, il che porta a quasi 210mila il numero complessivo di chi ha sconfitto il virus da inizio pandemia.