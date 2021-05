Sotto quota mille gli attualmente positivi in Puglia

Scende sotto quota mille il numero degli attualmente positivi ricoverati negli ospedali in Puglia. Non è ancora un traguardo visto che si registrano ancora 365 nuovi casi, risultanti dagli 8.415 test somministrati, pari al 4,3 percento dei tamponi. Sono tutti numeri a due cifre quelli del contagio riportati in tutte le province pugliesi, frutto forse della campagna vaccinale che sta cominciando a dare i suoi frutti. Nel dettagli i nuovi casi sono 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella Bat, 56 nel foggiano, 73 in provincia di Lecce e 40 in quella di Taranto, un ultimo caso è riferito a un residente di provincia non nota.

Scende a 18 il numero dei decessi, suddiviso tra il barese, ben 12, e nel brindisino, nella Bat e nel leccese, che registrano 2 decessi per provincia. Sotto quota mille, dicevamo il numero dei positivi, 991 per l’esattezza, 36 in meno rispetto a ieri, e 1.405 i guariti nelle ultime 24 ore.