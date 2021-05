La protesta dei maturandi: vogliamo essere vaccinati

Il coordinamento dei rappresentanti d’istituto di 60 scuole secondarie di secondo grado, licei, istituti tecnici e professionali, di Bari, della Città metropolitana e di Lecce hanno presentato al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, al sindaco della città metropolitana, Antonio Decaro, e all’Ufficio scolastico regionale una richiesta di somministrazione del vaccino anti-Covid per gli studenti che affronteranno l’esame di Stato 2021.

La nota è firmata dal Gli studenti chiedono «di considerare, con carattere d’urgenza, la possibilità di attuare un rapido piano vaccinale» per i diplomandi, «con la creazione di open day e hub vaccinali dedicati». La richiesta prende spunto dal provvedimento già attuato dalla Regione Lazio per i circa 50 mila studenti laziali che potranno ricevere il vaccino a due settimane dall’avvio degli esami ed evidenzia anche la proposta presentata in Puglia da alcuni consiglieri e assessori regionali, tra i quali l’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo, che sollecita i vaccini ai diplomandi «per motivi di sicurezza dell’esame che avverrà in presenza».