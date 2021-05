Covid 19: Lieve rialzo nei contagi, ma la curva continua a tendere verso il basso

Sale leggermente, rispetto a ieri, la percentuale dei positivi, è al 4,5 dei test. Sui 9.610 tamponi lavorati infatti, i contagi riscontrati sono 433. Di questi 160 sono in provincia di Bari, 45 nella provincia di Brindisi, 78 nella Bat, 12 nel foggiano, 75 in provincia di Lecce e 61 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono relativi a residenti fuori regione.

Scende considerevolmente, rispetto alle 24 ore precedenti, in numero dei decessi, sono 8, di cui 2 nel barese, 2 nella Bat, 1 nel foggiano, 2 nel leccese, 1 nel tarantino. Continuano a liberarsi posti letto nei reparti covid degli ospedali. Sono complessivamente 1.118 i pazienti assistiti 41 in meno rispetto a ieri, mentre continua a essere alto in numero dei guariti, 1.453 nelle ultime ore.