Il contagio in Puglia è al 3,4 percento

È al 3,4 percento il tasso del contagio in Puglia. Dagli 11.684 test sono emersi 407 casi positivi. Di questi 125 sono nella provincia di Bari, 58, nella provincia di Brindisi, 71 nella Bat, 24 in provincia di Foggia, 77 in quella di Lecce e 51 nella provincia di Taranto. Ancora un caso è riferito a un residente fuori regione.

Sono purtroppo 21 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, di questi 9 nel barese, 2 nel brindisino, 3 nella Bat, 2 nel foggiano e 5 nel tarantino. Diminuisce di 64 unità la presenza dei malati Covid negli ospedali, sono complessivamente 1.159, mentre a guarire nelle ultime ore sono stati in 1.224.