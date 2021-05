Scende sotto 150 il numero dei nuovi casi di Covid in Puglia

Meno di 150 casi. Così riporta il bollettino quotidiano della regione sull’andamento del Covid in Puglia. Un numero limitato di nuovi contagi, 145 per l’esattezza, che risulta dai 4.330 test somministrati. Pochi casi per pochi tamponi ma è confortante la percentuale che si attesta al 3,3 percento. Nel dettaglio i nuovi contagi registrati sono 23 in provincia di Bari, 23 nel brindisino, 11 nella Bat, 33 in Capitanata, 52 in provincia di lecce e 3 in quella di Taranto.

Sale, rispetto a ieri, il numero dei decessi, se nel contano 21, di cui 3 nel barese, 2 nel brindisino, 6 nella Bat, 8 nel foggiano e 2 nel tarantino. Il dato curioso è che i guariti della giornata odierna, 1.215, quasi equivalgono il numero di chi è ricoverato in ospedale, sono 1.223 complessivamente, 28 in meno rispetto a ieri.