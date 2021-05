Sempre meno contagi e meno decessi in Puglia

Si contano 404 nuovi casi su 6.895 test effettuati. È questo in sintesi il bollettino della Regione sull’andamento del Covid 19 in Puglia. Contagi che sono distribuiti tra la provincia di Bari, che ne registra 95, quella di Foggia con 74, e la Bat 41. Solo la provincia di Lecce riporta un numero di casi a tre cifre, sono 131, mentre la provincia di Taranto ne riporta 23, e quella di brindisi38. Ci sono ancora un caso relativo a un residente fuori regione e uno la cui provincia di residenza non è nota. Scende considerevolmente il numero dei decessi, sono 8 in tutta la regione, suddivisi tra il barese, che ne conta 3, altrettanti nel brindisino, 1 nella Bat e 1 nel foggiano. A rimanere attualmente positivi sono 38.718 (18 in meno rispetto a ieri, mentre altri 414 sono risultati guariti dal Covid.