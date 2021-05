Puglia: ecco il calendario per le prenotazioni per i nati dal 1970 al 1981

Così come previsto dall'ordinanza del commissario nazionale per l'emergenza covid, generale Figliuolo, la Regione ha deciso di aggiornare la timeline per le prenotazioni, sempre in maniera graduale e per ordine di età. La Regione Puglia apre quindi alle vaccinazioni anti covid anche per la fascia dei 40-49enni.

Sono al momento aperte le prenotazioni per la fascia over 50, per i nati tra il 1964 e il 1965. Da sabato 15 maggio, dalle 14.00, aperte le prenotazioni per una fascia più ampia: il turno dei nati tra il 1966 e il 1969 (4 anni contemporaneamente).

Lunedì 17 maggio, alle 14.00, si apriranno le prenotazioni per la fascia degli over 40, solo per le fasce di età dei nati tra il 1970 e il 1973. Saranno così inclusi anche i primi due anni degli over40, in linea con l'ordinanza del Commissario.

Mercoledì 19 maggio alle 14.00 saranno aperte le prenotazioni per la fascia 1974-1977, mentre venerdì 21 si passerà alla fascia 1978-1981. Rimangono aperte le prenotazioni per il completamento delle altre fasce di età già iniziate.

Le prenotazioni saranno possibili con il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it e con il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Sono tuttavia preferibili le prenotazioni via web.